Les enfants de la Terre des Eaux

Au large des côtes, là où les marées effacent les traces du passé, s'étend la Terre des Eaux. Un archipel battu par le vent, refuge pour ceux que la vie a blessés. Lukas, ancien chirurgien hanté par un drame, y trouve abri. Autour de lui, d'autres âmes cherchent elles aussi à se reconstruire : Oliver, l'orphelin devenu fermier, Olena et son père malade, Jim le marin reconverti en aubergiste, Erik l'instituteur au grand coeur, Martine la restauratrice au rire clair, et Guénaël, son fils généreux et fier. Au fil des marées et des saisons, leurs destins se croisent, se heurtent, s'apprivoisent. Ensemble, ils découvrent qu'il existe des lieux où l'on renaît, en apprenant à aimer de nouveau. Un roman lumineux sur la résilience, la solidarité et la force discrète des secondes chances.