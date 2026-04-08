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#Roman francophone

Les enfants de la Terre des Eaux

Appoline Deville

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Au large des côtes, là où les marées effacent les traces du passé, s'étend la Terre des Eaux. Un archipel battu par le vent, refuge pour ceux que la vie a blessés. Lukas, ancien chirurgien hanté par un drame, y trouve abri. Autour de lui, d'autres âmes cherchent elles aussi à se reconstruire : Oliver, l'orphelin devenu fermier, Olena et son père malade, Jim le marin reconverti en aubergiste, Erik l'instituteur au grand coeur, Martine la restauratrice au rire clair, et Guénaël, son fils généreux et fier. Au fil des marées et des saisons, leurs destins se croisent, se heurtent, s'apprivoisent. Ensemble, ils découvrent qu'il existe des lieux où l'on renaît, en apprenant à aimer de nouveau. Un roman lumineux sur la résilience, la solidarité et la force discrète des secondes chances.

Par Appoline Deville
Chez Editions de la Plume de Chat

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Auteur

Appoline Deville

Editeur

Editions de la Plume de Chat

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Les enfants de la Terre des Eaux

Appoline Deville

Paru le 08/04/2026

304 pages

Editions de la Plume de Chat

18,00 €

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Scannez le code barre 9782488140683
9782488140683
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