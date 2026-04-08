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#Album jeunesse

Beltane

Alexandra MacCorvus, Solène Chaudois

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Bienvenue dans la collection " Mes petites célébrations magiques ", où chaque livre t'invite à découvrir et célébrer un des huit sabbats qui rythment l'année. As-tu déjà remarqué comme la nature change au fil des saisons ? L'été apporte des journées ensoleillées, les feuilles prennent des teintes dorées à l'automne, le froid arrive avec l'hiver, avant d'être chassé par la douceur du printemps... Puis la nature nous offre une profusion de fleurs et de fruits, la vie bat son plein... Il est temps de célébrer Beltane, une fête pleine de joie et de vitalité où les fées viennent parfois nous rendre visite ! Dans cet ouvrage, plonge dans l'univers plein de lumière de ce sabbat printanier et découvre un conte poétique ; des recettes enchantées pour célébrer la nature ; comment réaliser une couronne de fleurs pour égayer n'importe quelle chevelure ; un tirage pour un moment de partage et de réflexion sur ce que la saison t'inspire ; des recommandations de livres, séries et films pour plonger dans la magie de Beltane. C'est parti pour un voyage enchanté à la découverte des traditions et des merveilles du coeur du printemps, pour célébrer la magie des saisons avec bienveillance et créativité !

Par Alexandra MacCorvus, Solène Chaudois
Chez Piktos Jeunesse

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Auteur

Alexandra MacCorvus, Solène Chaudois

Editeur

Piktos Jeunesse

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Beltane

Alexandra MacCorvus, Solène Chaudois

Paru le 08/04/2026

48 pages

Piktos Jeunesse

15,00 €

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Scannez le code barre 9782487827264
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