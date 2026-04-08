Pourquoi le sommeil est-il si important ? Pourquoi avons-nous fréquemment des insomnies ? Le professeur Steven Laureys, neurologue mondialement connu, mène depuis plus de vingt-cinq ans des recherches révolutionnaires sur les états de conscience. Grâce à la neuro-imagerie, il étudie le cerveau pendant le sommeil. Dans ce livre, le docteur Laureys nous donne des clés pour passer de bonnes nuits de sommeil. Il nous explique pourquoi dormir est essentiel pour notre cerveau et notre santé, et que faire en cas de difficultés d'endormissement, de sommeil agité, de fatigue, de ronflements, de somnambulisme, de paralysie du sommeil, de cauchemars, de rêves lucides... Le docteur Laureys nous montre que le sommeil, c'est bon pour le cerveau ! "Ce livre va changer vos nuits pour toujours" Pr Manuel Schabus Directeur du laboratoire du sommeil, Université de Salzbourg "Une nouvelle perspective sur le monde fascinant du sommeil" Pr Charles M. Morin Ancien président de la World Sleep Society, directeur du laboratoire du sommeil, Université Laval (Canada)