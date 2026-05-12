Double vue

Poète reconnu, l'auteur est aussi un grand lecteur et commentateur de poésie. Son mode d'approche est fraternel : vis-à-vis de ses frères poètes certes, mais aussi, tout uniment, vis-à-vis de ces "frères humains" que sont ces poètes dans la mesure où ils nous rendent le monde fraternel à la lumière ou à la lueur d'une vérité. Vingt-deux poètes sont abordés sous des formes diverses : dialogues parfois intimes (comme avec Jaccottet, Oster, De Roux, Goffette, Baudiy, Mac Leod, Sourdillon, Chavanne), ou essais cherchant à comprendre l'influence qu'exerce leur oeuvre (par exemple, celles de Villon, Péguy, La Tour du Pin, Grosjean, Bonnefoy ou Cheng). Se dessine alors, chemin faisant, une poétique, un art d'appréhender et d'intérioriser l'univers et l'imaginaire du prochain - ce qu'il y a en eux d'infini et qui nous reste en mémoire.