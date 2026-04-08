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#Album jeunesse

La ferme

Ella Bailey

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"Mon doc'imagier sonore" , la seule collection d'imagiers documentaire à écouter ! Tracteur, moissonneuse-batteuse, vache, cochon, poule, mouton... Ce ne sont pas moins de 24 animaux et éléments de la ferme à découvrir par le biais de 30 sons et ambiances sonores. Une imagerie documentaire sonore et ludique En page de gauche, le tout-petit découvrira et écoutera 4 éléments, par exemple la poule et les poussins, le coq, la dinde et l'oie. Ces 4 éléments sont repris en page droite et contextualisés dans une grande scène de basse-cour accompagnée d'une ambiance sonore de 15 secondes, favorisant ainsi l'immersion et l'identification des environnements sonores qu'il découvre. Chaque grande scène est accompagnée d'une information documentaire. En dernière double page, l'enfant pourra jouer à un cherche-et-trouve sonore dans lequel il devra reconnaître 6 sons écoutés précédemment et retrouver les éléments dans la grande image. 24 animaux et éléments de la ferme à découvrir Tracteur, vache, mouton, poule, moissonneuse-batteuse, chien, camionnette, cochon, hangar... C'est en tout 24 animaux et éléments de la ferme à écouter, et organisés en 6 catégories : dans la basse-cour ; dans l'étable ; dans la porcherie ; dans le champ ; dans le pré ; dans la cour. Une fabrication généreuse, adaptée aux tout-petits Un format petit, solide, nomade et qui résistera aux manipulations des tout-petits. Le boîtier sonore est composé de boutons en plastique mou agréables au toucher et faciles à déclencher, et propose 240 secondes de son ! Le boîtier est alimenté par des piles longues durée.

Par Ella Bailey
Chez Editions Milan

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Auteur

Ella Bailey

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres sonores

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La ferme

Ella Bailey

Paru le 08/04/2026

14 pages

Editions Milan

12,90 €

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Scannez le code barre 9782408061777
9782408061777
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