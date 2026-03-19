Guerres, armées et sociétés à Madagascar (XIXe-XXIe siècle)

Des guerres de conquête du roi Andrianampoinimerina, unificateur du Royaume merina au début du XIXe siècle, à la participation des forces armées malgaches aux crises politiques contemporaines, en passant par les deux expéditions de Madagascar (1881-1882 et 1894-1895) ayant conduit à la colonisation de la Grande Ile par la France, et par le rôle joué par les forces armées indépendantes à partir de leur instauration en 1960, le fait militaire à Madagascar constitue un riche terrain d'étude. Domaine encore peu abordé, ce terrain englobe la dimension traumatique, qui comprend les faits de violence physique et/ou symbolique et les exactions générées par tout contexte historique de conquête, de résistance et de répression – qu'il soit d'origine endogène (conquête merina) ou exogène (expédition coloniale française) – mais aussi les formes de résistance qui se sont manifestées dans leur contexte. Tel est notamment le propos de cet ouvrage, qui réunit, présentés par une introduction générale sur le fait militaire dans le contexte historique malgache, une dizaine d'études ordonnées en trois périodes : l'expansion territoriale merina au XIXe siècle, la conquête coloniale et les problèmes de pacification (1895-1904 et 1947-1949) et les questions soulevées par l'institution militaire postcoloniale.