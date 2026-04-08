Les véhicules

"Mon doc'imagier sonore" , la seule collection d'imagiers documentaires à écouter ! Train, camion de pompiers, avion, voiture, bulldozer, montgolfière... Ce ne sont pas moins de 24 véhicules à découvrir par le biais de 30 sons et ambiances sonores. Une imagerie documentaire sonore et ludique En page de gauche, le tout-petit découvrira et écoutera 4 véhicules, par exemple la voiture, le vélo, la moto et le bus. En page de droite, l'enfant retrouvera ces 4 véhicules, contextualisés dans une ambiance sonorisée de 15 secondes, ici la ville, favorisant ainsi l'immersion et l'identification des environnements sonores qu'il côtoie dans son quotidien. Chaque grande scène est accompagnée d'une information documentaire. La double page de fin invite l'enfant à réécouter 6 sons, puis à identifier les éléments correspondants dans une grande image à la façon d'un cherche-et-trouve. Les bruits de véhicules divers et variés Avion, voiture, camion de pompiers, bateau de pêche, moto, montgolfière, train... C'est en tout 24 véhicules à écouter, et organisés en 6 catégories : en ville ; à la campagne ; les camions ; sur le chantier ; dans les airs ; sur la mer. Une fabrication généreuse, adaptée aux tout-petits dès 1 an Un format petit et solide, à emporter partout, et qui résistera aux manipulations des tout-petits. Le boîtier sonore possède des boutons en plastique mou faciles à déclencher et propose une durée de son considérable : 240 secondes ! Le boîtier est alimenté par des piles longue durée.