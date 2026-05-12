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L'or de nos collines

Robert Gaymard

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Nancy, jeune et jolie Alsacienne, issue du baby-boom, voit sa vie toute tracée comme employée dans une maison bourgeoise. Elle pense avoir trouvé un bon parti et s'imagine déjà mère d'une famille nombreuse lorsque s'offre à elle l'occasion d'un voyage dans le Sud, là où il y a de l'or dans les collines. Mais ce simple déplacement va bouleverser son existence. Contre toute attente, elle s'installera dans un premier temps au nord de Nice puis posera ses valises dans le massif du Tanneron où le destin s'acharnera... avant de lui offrir une bien belle surprise.

Par Robert Gaymard
Chez Editions Campanile

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Auteur

Robert Gaymard

Editeur

Editions Campanile

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

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L'or de nos collines

Robert Gaymard

Paru le 26/05/2026

320 pages

Editions Campanile

20,00 €

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