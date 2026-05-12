La Belgique et ses langues

" Frontière linguistique " et " querelle linguistique ". Voici deux expressions courantes et communes du répertoire politique et social belge. Pourtant, elles en interloquent plus d'un quand on ne connait pas ce petit royaume. Ces deux locutions, à elles seules, résumeraient magistralement la dynamique compliquée et complexe du fonctionnement des langues dans le plat pays, une authentique tectonique des langues dont les lithosphères francophone, néerlandophone et germanophone ne cessent de s'entrechoquer. A cette structure profonde, il faut ajouter d'autres langues européennes dont l'anglais en tête, mais également l'arabe, le tarifit, une variante du berbère marocain, ou la pléthore dialectale de l'ancienne colonie congolaise , le kikongo, le lingala pour n'en citer que deux. A ce titre, Bruxelles fait office non seulement de capitale belge et de capitale européenne mais également de Babel européen où se babillent langues, dialectes, idiomes, patois etc. chacun souhaitant avoir pignon sur rue dans la capitale des 27. Ces " new parlersA " bruxellois, quasi imposés par l'immigration et la politique centralisatrice de l'Europe, apparaissent comme des langues exogènes envahissantes au regard du florilège dialectal pluriséculaire de Bruxelles. Faut-il évoquer le brusselair, le plus célèbre de tous ou le brussel vloms, le marollien, le beulemans etc. Ces parlés locaux et archaïques se réduisent comme peau de chagrin, inévitablement menacés d'une extinction imminente. Et tout ceci baigne dans l'inéluctable humour belge. De fait, la région bruxelloise est officiellement bilingue ! En revanche, ce qui est unilingue sont bien les deux autres régions, wallonne et flamande où respectivement le français et le néerlandais s'imposent exclusivement. Et entre ces deux, pas d'armistice dans la guerre des langues. Sans oublier, enfin, la langue allemande qui se taille un tout petit fief dans la Wallonie orientale... C'est toute cette cacophonie linguistique auquel se livre tente de donner une voix.