L'épicerie du Paradis sur Terre

En 1972, des ouvriers de Pottstown, dans l'Etat de Pennsylvanie, découvrent des restes humains au fond d'un puits. A Chicken Hill, quartier pauvre où se côtoient Juifs et Noirs américains, l'identité du squelette et la manière dont il est arrivé là sont deux secrets bien gardés. Moshe et Chona vivent là depuis des lustres, et rien n'échappe à leur attention. Moshe s'occupe du théâtre, et Chona, de la petite épicerie du Paradis sur Terre. Alors, quand les autorités commencent à s'intéresser à un gamin sourd, Chona fait tout pour le protéger, aidée par le concierge du théâtre et leader informel de la communauté noire.