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L'épicerie du Paradis sur Terre

James McBride

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En 1972, des ouvriers de Pottstown, dans l'Etat de Pennsylvanie, découvrent des restes humains au fond d'un puits. A Chicken Hill, quartier pauvre où se côtoient Juifs et Noirs américains, l'identité du squelette et la manière dont il est arrivé là sont deux secrets bien gardés. Moshe et Chona vivent là depuis des lustres, et rien n'échappe à leur attention. Moshe s'occupe du théâtre, et Chona, de la petite épicerie du Paradis sur Terre. Alors, quand les autorités commencent à s'intéresser à un gamin sourd, Chona fait tout pour le protéger, aidée par le concierge du théâtre et leader informel de la communauté noire.

Par James McBride
Chez Gallmeister

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Auteur

James McBride

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'épicerie du Paradis sur Terre

James McBride trad. François Happe

Paru le 08/04/2026

496 pages

Gallmeister

13,00 €

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