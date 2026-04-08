Bienvenue à Dietland

Prune vit dans l'ombre, prisonnière d'un corps que la société refuse d'accepter. Rédactrice anonyme pour un magazine destiné aux adolescentes, elle répond aux lettres désespérées de jeunes filles brisées. Mais l'apparition mystérieuse d'une jeune femme aux collants colorés et le mot énigmatique "Dietland" tracé sur sa paume vont tout bouleverser. Prune découvre un monde où les femmes refusent les diktats de la beauté et de la minceur. Tandis qu'un mouvement féministe radical et violent du nom de "Jennifer" secoue le pays, elle doit choisir : continuer à fuir son reflet ou enfin affronter la vérité sur elle-même. Entre rage contenue et quête d'identité, Sarai Walker signe un roman féministe coup de poing, aussi féroce que libérateur, qui interroge avec audace les normes étouffant les femmes.