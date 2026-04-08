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#Roman étranger

Bienvenue à Dietland

Sarai Walker

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Prune vit dans l'ombre, prisonnière d'un corps que la société refuse d'accepter. Rédactrice anonyme pour un magazine destiné aux adolescentes, elle répond aux lettres désespérées de jeunes filles brisées. Mais l'apparition mystérieuse d'une jeune femme aux collants colorés et le mot énigmatique "Dietland" tracé sur sa paume vont tout bouleverser. Prune découvre un monde où les femmes refusent les diktats de la beauté et de la minceur. Tandis qu'un mouvement féministe radical et violent du nom de "Jennifer" secoue le pays, elle doit choisir : continuer à fuir son reflet ou enfin affronter la vérité sur elle-même. Entre rage contenue et quête d'identité, Sarai Walker signe un roman féministe coup de poing, aussi féroce que libérateur, qui interroge avec audace les normes étouffant les femmes.

Par Sarai Walker
Chez Gallmeister

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Auteur

Sarai Walker

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Bienvenue à Dietland

Sarai Walker

Paru le 08/04/2026

464 pages

Gallmeister

25,90 €

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Scannez le code barre 9782404081090
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