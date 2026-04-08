Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le matin où je t'ai quitté

Caroline Bishop

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je n'oublierai jamais le matin où je t'ai quitté. L'appartement était plongé dans le silence, déjà déserté, avant même que je me sois volatilisée. Je suis restée une seconde à regarder autour de moi, et mes yeux se sont posés sur ton écharpe, Je l'ai ramassée puis je l'ai enroulée autour de mon cou. Quand j'ai refermé la porte derrière moi, je n'ai pas pu me résoudre à un dernier regard en arrière." Quelques années avant la chute du mur de Berlin, Greta rencontre Henry, et elle est immédiatement séduite. Cet ingénieur anglais lui offre un aperçu du monde au-delà du rideau de fer. Comme le visa de Henry arrive à expiration, il demande Greta en mariage et celle-ci obtient l'autorisation de partir avec lui en Angleterre. Ils filent le parfait amour, jusqu'au jour où Greta disparaît, ne laissant qu'un mot derrière elle ainsi que mille questions sans réponse. Trente ans plus tard s'offre à Henry une chance de retrouver Greta. Si celle-ci est encore en vie, quels sombres secrets l'ont contrainte à disparaître du jour au lendemain ? Pourra-t-elle enfin lui avouer l'inavouable ?

Par Caroline Bishop
Chez Hauteville

|

Auteur

Caroline Bishop

Editeur

Hauteville

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le matin où je t'ai quitté par Caroline Bishop

Commenter ce livre

 

Le matin où je t'ai quitté

Caroline Bishop trad. Aurélie Montaut-Pernaudet

Paru le 08/04/2026

456 pages

Hauteville

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387218285
9782387218285
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.