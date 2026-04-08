"Je n'oublierai jamais le matin où je t'ai quitté. L'appartement était plongé dans le silence, déjà déserté, avant même que je me sois volatilisée. Je suis restée une seconde à regarder autour de moi, et mes yeux se sont posés sur ton écharpe, Je l'ai ramassée puis je l'ai enroulée autour de mon cou. Quand j'ai refermé la porte derrière moi, je n'ai pas pu me résoudre à un dernier regard en arrière." Quelques années avant la chute du mur de Berlin, Greta rencontre Henry, et elle est immédiatement séduite. Cet ingénieur anglais lui offre un aperçu du monde au-delà du rideau de fer. Comme le visa de Henry arrive à expiration, il demande Greta en mariage et celle-ci obtient l'autorisation de partir avec lui en Angleterre. Ils filent le parfait amour, jusqu'au jour où Greta disparaît, ne laissant qu'un mot derrière elle ainsi que mille questions sans réponse. Trente ans plus tard s'offre à Henry une chance de retrouver Greta. Si celle-ci est encore en vie, quels sombres secrets l'ont contrainte à disparaître du jour au lendemain ? Pourra-t-elle enfin lui avouer l'inavouable ?