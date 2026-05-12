Zilsel N° 16

Dans ce 16e numéro de la revue Zilsel, c'est la pluralité des approches contemporaines des sciences et des techniques qui se donnent à voir. L'éditorial, conçu par des chercheurs·euses argentins·ines (Fernanda Beigel, Eduardo Barrio et Axel Nielsen), donne à voir les résultats désastreux de la politique anti-science du président Javier Milei, coupant dans les crédits et traquant les thèmes qui l'insupporte (notamment dans les sciences sociales). La section " ConfrontationsA " explore aussi bien les manières d'apprendre les gestes de soin dans des formations simulées (Joan Stavo-Debauge et Léonore Cabin) que l'articulation de la pensée spéculative d'Alfred North Whitehead à l'écologie pragmatique (Ulysse Gadiou) ou bien encore les enjeux, au 19e siècle, d'une structuration, en province, des activités savantes par des congrès institutionnalisant les échanges (Anne Bidois). Le dosser " FrictionsA " rend hommage au philosophe canadien Ian Hacking, ce " flou voyageurA " passant de l'épistémologie à l'histoire des sciences, des Science & Technology Studies aux approches foucaldiennes des probabilités. L'entretien avec Baudouin Jurdant est l'occasion de retisser un parcours scientifique riche et dense autour de la notion de vulgarisation scientifique. Les articles " FrichesA " engage une réflexion d'abord sur la notion de " transfuge de classe " qui regroupe des significations variés jusqu'à la contradiction (Matthias Fringant) ainsi qu'une recomposition des conditions d'organisation des revues scientifiques depuis le 19e siècle, entre déstabilisation disciplinaire et assemblage d'attentes éditoriales diverses (Valérie Tesnière). Le texte classique livre, pour la première fois dans son intégralité, une réflexion de Marcel Mauss sur l'unité des sciences dans leurs pratiques et leurs approches des objets d'enquête. Enfin, les critiques rassemblées en fin de numéro explorent les travaux d'Henri Lefebvre, les apories de l'enquête en mode surnaturel, les effets de l'innovation et du changement dans la stratégie militaire ainsi que les conséquences de la quantification comme principe d'évaluation de la recherche.