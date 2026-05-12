La danse, tant d'histoires !

Qu'est-ce qu'être danseur ? La danse a-t-elle toujours considérée comme réservée aux filles ? Comment devient-on ballerine à l'Opéra de Paris au 19e siècle ? Comment s'invente-t-on danseur hip-hop dans les rues de New York au cours des années 1970 ? Selon les époques, les cultures et les styles, la réalité du métier de danseur n'a cessé d'évoluer au fil du temps. Destiné aux jeunes lecteurs, ce livre propose une immersion dans une histoire longue et foisonnante. Il offre des clés pour comprendre la diversité des parcours et des styles, tout en montrant comment l'histoire de la danse croise celle des sociétés, des arts, des technologies, des événements politiques ou des bouleversements sociaux. Richement documenté et illustré, il vient compléter la collection "Jeunesse" développée par le CND, et les deux volumes déjà parus : "Ma danse, tout un art" (dédié à la pratique de la danse) et "Cette danse, quel spectacle ! " (qui vise à aiguiser le regard des jeunes spectateurs).