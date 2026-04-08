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#Essais

Les émotions fantômes

Dominique Sanlaville

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La plupart des expériences vécues durant l'enfance jouent un rôle déterminant dans le développement émotionnel ultérieur. Elles laissent une empreinte, bonne et mauvaise, et érigent les fondations de notre équilibre psychologique. Les épreuves, surtout les plus douloureuses, façonnent notre mémoire et notre identité : séparations brutales, attitudes toxiques, abus sexuels, humiliations, carences d'amours, ces traumatismes restent le plus souvent invisibles. Mais parfois, ils ressurgissent et se transforment en émotions fantômes, enfermées, imbriquées, capables de semer la pagaille dans les esprits et de hanter la vie future. Cela peut se traduire par des attitudes de retrait, des dépressions, des troubles compulsifs et des conduites addictives. Quatre histoires, inspirées et romancées par les expériences privées et professionnelles de l'auteur, apportent un éclairage sur les mécanismes de transmission de la souffrance cachée. Les personnages semblaient adaptés et aller bien, lorsqu'un évènement a fait effraction, réveillant des douleurs, des traumatismes qu'ils croyaient définitivement oubliés. Combien sont-ils à se contraindre à suivre un parcours qu'ils n'ont pas choisi, fait de compromis et de frustrations ? Combien sont-ils à dissimuler des déchirures, à cacher des tourments, par loyauté familiale, pour montrer bonne figure, rester sages et performants ? Et combien de parents vont reproduire sur leurs enfants ce dont ils ont eux-mêmes souffert ? Parce que les mauvais souvenirs s'inscrivent bien plus profondément en nous que les bons, parce que le destin d'une blessure est de se répéter ; ne pourrions-nous pas choisir enfin de vivre plutôt que de survivre ?

Par Dominique Sanlaville
Chez Bérangel Editions

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Auteur

Dominique Sanlaville

Editeur

Bérangel Editions

Genre

Gestion des émotions

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Les émotions fantômes

Dominique Sanlaville

Paru le 08/04/2026

168 pages

Bérangel Editions

20,00 €

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