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Du Mali de la survie au Mali productif

Khalid Dembélé

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Le Mali est le plus souvent analysé à travers le prisme des crises sécuritaires, politiques et institutionnelles. Ces approches, largement documentées par les organisations internationales et la littérature spécialisée, ont permis de mettre en évidence les fragilités de l'Etat malien. Elles rendent toutefois moins lisible une question centrale : pourquoi l'économie malienne demeure-t-elle durablement organisée autour de logiques de survie, malgré l'importance de ses ressources naturelles, humaines et territoriales ? Conçu comme un ouvrage de diagnostic et de réflexion stratégique, Du Mali de la survie au Mali productif s'adresse aux décideurs publics, aux chercheurs, aux étudiants et à l'ensemble des acteurs intéressés par les enjeux économiques du Mali. Il vise à contribuer au débat sur les choix économiques et institutionnels nécessaires à la sortie progressive de l'économie de survie et à l'engagement vers une trajectoire de transformation productive. Il y propose une lecture intégrée des dynamiques productives, des contraintes institutionnelles et des choix de politiques économiques nécessaires à une trajectoire de souveraineté et de développement durable de l'économie malienne.

Par Khalid Dembélé
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Khalid Dembélé

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Economie (essai)

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Du Mali de la survie au Mali productif

Khalid Dembélé

Paru le 19/03/2026

320 pages

Editions L'Harmattan

34,00 €

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