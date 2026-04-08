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Jardins de pluie

Aymeric Lazarin, Guillaume Lazarin

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Face à un climat de plus en plus instable - alternant sécheresses prolongées et pluies intenses -, il est essentiel de repenser l'aménagement de l'espace et de nos jardins pour laisser une plus large place aux plantes, nos meilleures alliées ! L'hydrologie régénérative offre une solution simple et efficace : le jardin de pluie, qui capte les eaux de ruissellement, les dépollue naturellement et favorise leur infiltration dans le sol. Ainsi, les risques d'inondation sont limités, les terrains deviennent plus résilients face aux sécheresses et aux pénuries, les eaux sont épurées et la biodiversité favorisée. Ce guide présente : tous les outils pour réaliser un diagnostic complet selon le contexte ; des conseils pratiques pour concevoir votre jardin de pluie ; 10 aménagements efficaces et esthétiques, accessibles au plus grand nombre ; une palette végétale de 30 plantes adaptées aux milieux humides ; des rappels techniques, scientifiques et réglementaires ; de nombreux schémas et photos. Massif absorbant, noue paysagère, haie antiruissellement, pelouse d'inondation... autant de propositions concrètes pour faire de votre jardin un rempart contre les excès d'eau.

Par Aymeric Lazarin, Guillaume Lazarin
Chez Editions de Terran

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Auteur

Aymeric Lazarin, Guillaume Lazarin

Editeur

Editions de Terran

Genre

Jardinage

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Jardins de pluie

Aymeric Lazarin, Guillaume Lazarin

Paru le 08/04/2026

192 pages

Editions de Terran

22,00 €

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