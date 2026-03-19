L’esprit de Soweto sur la route Le Prince de Conakry

Sur la route Le Prince, artère emblématique de Conakry, une jeunesse longtemps reléguée aux marges de la République a fait de la rue une école, de la répression un langage politique, et de la lutte un apprentissage démocratique. Dans L'Esprit de Soweto sur la route Le Prince. A l'Ecole de la Démocratie des jeunes de l'Axe, l'auteure restitue avec rigueur et sensibilité l'histoire contemporaine des jeunes de l'Axe, devenus, au fil des décennies, les acteurs centraux de la contestation politique en Guinée. En dialogue avec l'héritage de Soweto et les grandes luttes panafricaines pour la liberté, cet ouvrage éclaire un phénomène souvent caricaturé : une jeunesse stigmatisée, mais porteuse d'une conscience politique forgée dans l'épreuve. A partir d'un travail de terrain approfondi, enrichi par une solide recherche documentaire et théorique, l'ouvrage explore les racines historiques de la violence politique en Guinée, l'héritage autoritaire de l'Etat postcolonial, et la manière dont l'Axe Le Prince s'est imposé comme un espace central de mobilisation, de mémoire et de résistance. Entre essai politique, témoignage engagé et réflexion pédagogique, L'Esprit de Soweto sur la route Le Prince ouvre un espace rare de dialogue et de compréhension. Un ouvrage indispensable pour penser la démocratie guinéenne à partir de celles et ceux qui en paient le prix le plus élevé - mais qui en portent aussi l'espérance la plus vive.