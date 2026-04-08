Civilisation extraterrestre

Dans ce dixième volume de la série Civilisations extraterrestres, Alain Moreau poursuit son enquête rigoureuse et documentée sur la présence d'intelligences non humaines dans notre système solaire. L'auteur propose un panorama dense et structuré des sources " extraordinaires " - contactés, récits de décorporation, canalisations - qui évoquent l'existence de civilisations à la fois éthériques et souterraines sur Vénus, Mars et d'autres planètes. Loin de spéculer gratuitement, il s'appuie sur un large corpus allant des témoignages classiques (Adamski, Ballard, Phylos) aux sources contemporaines, dont celles d'Elena Danaan, qu'il examine de manière nuancée. Le livre revient en détail sur l'idée que certaines planètes abriteraient des formes de vie évoluant sur des niveaux dimensionnels invisibles à nos instruments, ainsi que sur la présence d'installations ou de bases extraterrestres dans divers corps célestes, notamment sur la Lune. Alain Moreau replace ces données dans une perspective historique et cosmologique plus vaste, incluant les cycles planétaires, la notion de karma, l'évolution de l'humanité et les contacts entre civilisations. Accessible tout en restant exigeant, cet ouvrage intéressera aussi bien les lecteurs passionnés d'ufologie que ceux qui s'interrogent sur la place de l'humanité dans le cosmos. Il constitue une synthèse rare qui éclaire des pans entiers de la littérature parallèle avec cohérence et profondeur. Un tome incontournable pour comprendre les enjeux élargis de la présence extraterrestre et la façon dont elle pourrait transformer notre vision du réel.