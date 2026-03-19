Fragments de cultures

Pourquoi et comment les sociétés insulaires du Pacifique et des Antilles ont-elles vu leur culture bouleversée ? Ce livre plonge au coeur des littératures insulaires pour décrypter les mécanismes de la déculturation et de l'acculturation, du choc colonial à la résilience contemporaine. A travers l'analyse d'oeuvres majeures, l'autrice met en lumière la perte, la résistance et la renaissance des identités. Un essai accessible, riche en exemples, qui éclaire les enjeux de la mémoire, de la langue et de la transmission dans un monde en mutation. Un ouvrage essentiel pour comprendre les défis culturels d'hier et d'aujourd'hui, et la force des peuples à préserver leur singularité.