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Fragments de cultures

Christine Lara

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Pourquoi et comment les sociétés insulaires du Pacifique et des Antilles ont-elles vu leur culture bouleversée ? Ce livre plonge au coeur des littératures insulaires pour décrypter les mécanismes de la déculturation et de l'acculturation, du choc colonial à la résilience contemporaine. A travers l'analyse d'oeuvres majeures, l'autrice met en lumière la perte, la résistance et la renaissance des identités. Un essai accessible, riche en exemples, qui éclaire les enjeux de la mémoire, de la langue et de la transmission dans un monde en mutation. Un ouvrage essentiel pour comprendre les défis culturels d'hier et d'aujourd'hui, et la force des peuples à préserver leur singularité.

Par Christine Lara
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Christine Lara

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie

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Fragments de cultures

Christine Lara

Paru le 19/03/2026

264 pages

Editions L'Harmattan

27,00 €

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Scannez le code barre 9782336599854
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