Ca s'est passé comme ça

La terreur cosmique lovecraftienne rencontre les conspirations modernes. Dennis Detwiller, auteur primé, vous propose ces trente-trois récits lapidaires d'horreur et d'apocalypse personnelle : des moments de terreur figés, dans le monde de Delta Green. Née lors du raid lancé par le gouvernement des Etats-Unis contre la ville côtière dégénérée d'Innsmouth, dans le Massachusetts, l'agence secrète connue sous le nom de Delta Green a passé quatre décennies à s'opposer aux forces obscures avec honneur, mais sans en récolter de gloire. Privés de leurs autorisations après la désastreuse opération de 1969 au Cambodge, les chefs de Delta Green ont conclu un pacte secret : poursuivre leur oeuvre sans autorité, sans soutien et sans peur. Les agents de Delta Green se glissent dans les brèches du système, manipulant la bureaucratie fédérale tout en repoussant les ténèbres au jour le jour... même quand leur vie personnelle en subit les terrifiantes conséquences.