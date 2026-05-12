Siméra en Crète

En 1982, une jeune femme de 30 ans, vivant à Athènes, décide d'entreprendre un périple à cheval dans les montagnes crétoises, seule. Tous ses amis le lui déconseillent, soulignant les risques d'une telle aventure. Animée de son amour de la Grèce et de la liberté, elle débarque sur les côtes de la Crète en juin. Elle s'arrête le plus possible où on l'accueille – travaillant souvent avec les paysans – pour rencontrer les crétoises, les crétois, les paysages. Alors, une étrangère à cheval ne passe pas inaperçue. D'un côté, c'est l'hospitalité spontanée, liée à ce qu'on appelle en grec la xénophilie. De l'autre, c'est l'hostilité larvée, les dangers d'une femme seule face aux hommes. Ce livre est le récit de son vagabondage hors du temps, avec Siméra, la jument qui l'accompagne. D'une écriture épurée, à l'image de la Crète qu'elle traverse, Catherine Sourd dépeint les paysages et les êtres en d'éblouissants instants. Une respiration.