LE MANUEL DE L'AGENT est un supplément pour DELTA GREEN : LE JEU DE RÔLE réservé aux joueurs. Dans DELTA GREEN : LE JEU DE RÔLE, vous incarnez un de ces agents. Vous vous battez pour empêcher des monstres surgis de par-delà le temps et l'espace de détruire des vies humaines et de répandre la folie. Cette incarnation de la gamme légendaire DELTA GREEN inclut des règles pour créer des agents de tous horizons, des règles fluides pour mener des enquêtes sous haute tension. Les joueurs qui exploitent habilement les compétences de leurs agents disposent de meilleures chances de réussite... et de survie, ainsi que des règles de combat nerveuses, où les catastrophes imprévues viennent pulvériser les plans parfaitement élaborés. Sont également disponibles : des règles de Santé Mentale déchirantes pour illustrer la lente dégradation des agents, jusqu'à leur potentielle chute finale, des règles pour les scènes de "vie quotidienne" où les joueurs ont l'occasion de découvrir ce pour quoi leurs agents se battent et des règles intuitives et simples à mettre en oeuvre pour sélectionner l'équipement et les ressources accessibles. Sont aussi inclus des dossiers sur les agences fédérales les plus susceptibles d'apparaître en jeu.