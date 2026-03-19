Et si le travail-plaisir devenait votre boussole ? Dans un monde bouleversé par l'IA et les crises permanentes, plus personne ne veut perdre sa vie à la gagner. Le travail devient un enjeu d'alignement personnel voire un levier d'accomplissement. Mais comment trouver son travail-plaisir, aujourd'hui, quand tout change si vite ? Comment transformer les menaces du monde qui change en opportunités ? Dans cet ouvrage vivant et profondément ancré dans l'époque, l'auteure partage son expérience de DRH pour vous guider pas à pas et vous aider à : - Dépasser les doutes, le bore-out ou le burn-out - Clarifier vos désirs profonds, au-delà des tendances - Imaginer une trajectoire professionnelle réaliste et enthousiasmante - Réussir une reconversion, une promotion ou un changement de cap Un livre pour celles et ceux qui veulent concilier sens, utilité et plaisir... et se donner enfin le droit de choisir leur vie professionnelle.