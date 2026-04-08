Mourir dans la lumière

La mort semble parfois changer ses plans ? : au lieu d'entraîner dans la nuit, elle offre la lumière. Telle est l'incroyable expérience des Maîtres tibétains qui obtiennent le corps arc-en-ciel ? : la matière s'efface, il n'en reste plus qu'une lumière irisée. D'autres entrent dans une méditation profonde (toukdam), en même temps que leur corps, malgré la mort, garde plusieurs jours la fraîcheur de la vie. Incorruption, perles saintes et reliques sont encore d'autres phénomènes qui dérobent leurs droits aux ténèbres. Un livre fascinant, qui nous ouvre la porte sur les flamboiements de l'Eveil.