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#Essais

Mourir dans la lumière

Cheuky Sèngué

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La mort semble parfois changer ses plans ? : au lieu d'entraîner dans la nuit, elle offre la lumière. Telle est l'incroyable expérience des Maîtres tibétains qui obtiennent le corps arc-en-ciel ? : la matière s'efface, il n'en reste plus qu'une lumière irisée. D'autres entrent dans une méditation profonde (toukdam), en même temps que leur corps, malgré la mort, garde plusieurs jours la fraîcheur de la vie. Incorruption, perles saintes et reliques sont encore d'autres phénomènes qui dérobent leurs droits aux ténèbres. Un livre fascinant, qui nous ouvre la porte sur les flamboiements de l'Eveil.

Par Cheuky Sèngué
Chez Claire Lumière Editions

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Auteur

Cheuky Sèngué

Editeur

Claire Lumière Editions

Genre

Bouddhisme

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Mourir dans la lumière

Cheuky Sèngué

Paru le 08/04/2026

144 pages

Claire Lumière Editions

12,80 €

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Scannez le code barre 9782354540845
9782354540845
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