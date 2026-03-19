Apprendre pour (se) transformer

L'Afrique de demain se joue aujourd'hui dans ses salles de classe, ses universités, ses villages, ses quartiers. Sa jeunesse, la plus nombreuse et la plus vibrante du monde, détient en elle une énergie de changement sans égale. Ce livre propose un chemin, celui de l'apprendre. Apprendre pour se connaître, apprendre pour agir, apprendre pour transformer son environnement et, en retour, se transformer soi-même. En quatre piliers, mémoire historique, éducation, leadership éthique et paix par la sécurité humaine, il invite à faire de l'apprentissage une constante en mouvement qui se bonifie, une véritable force d'avenir. Il est un guide d'action et d'espérance pour toutes celles et tous ceux qui veulent contribuer à une régénération et à un (re)enchantement de l'Afrique.