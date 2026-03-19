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#Essais

Apprendre pour (se) transformer

W. Zacharia Tiemtoré

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L'Afrique de demain se joue aujourd'hui dans ses salles de classe, ses universités, ses villages, ses quartiers. Sa jeunesse, la plus nombreuse et la plus vibrante du monde, détient en elle une énergie de changement sans égale. Ce livre propose un chemin, celui de l'apprendre. Apprendre pour se connaître, apprendre pour agir, apprendre pour transformer son environnement et, en retour, se transformer soi-même. En quatre piliers, mémoire historique, éducation, leadership éthique et paix par la sécurité humaine, il invite à faire de l'apprentissage une constante en mouvement qui se bonifie, une véritable force d'avenir. Il est un guide d'action et d'espérance pour toutes celles et tous ceux qui veulent contribuer à une régénération et à un (re)enchantement de l'Afrique.

Par W. Zacharia Tiemtoré
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

W. Zacharia Tiemtoré

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Carrière et réussite

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Apprendre pour (se) transformer

W. Zacharia Tiemtoré

Paru le 19/03/2026

122 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

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Scannez le code barre 9782336583464
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