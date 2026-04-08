Cet air d'adieu

Lew Archer est engagé par Larry et Irene Chalmers, un couple de riches Californiens, pour déterminer si Nick, leur fils "à problèmes", est impliqué dans le cambriolage qu'ils viennent de subir. Mais l'histoire dépasse le simple fait divers lorsqu'un autre enquêteur, lié à Nick, est assassiné. Pour aider le jeune homme, Lew Archer remonte jusqu'à des événements beaucoup plus anciens, d'une portée autrement plus grande. Le détective plonge alors dans une histoire familiale aussi complexe que bien dissimulée.