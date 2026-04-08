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Cet air d'adieu

Ross Macdonald

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Lew Archer est engagé par Larry et Irene Chalmers, un couple de riches Californiens, pour déterminer si Nick, leur fils "à problèmes", est impliqué dans le cambriolage qu'ils viennent de subir. Mais l'histoire dépasse le simple fait divers lorsqu'un autre enquêteur, lié à Nick, est assassiné. Pour aider le jeune homme, Lew Archer remonte jusqu'à des événements beaucoup plus anciens, d'une portée autrement plus grande. Le détective plonge alors dans une histoire familiale aussi complexe que bien dissimulée.

Par Ross Macdonald
Chez Gallmeister

|

Auteur

Ross Macdonald

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

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Cet air d'adieu

Ross Macdonald

Paru le 08/04/2026

320 pages

Gallmeister

12,90 €

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Scannez le code barre 9782351787342
9782351787342
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