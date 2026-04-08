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#Roman jeunesse

La malédiction des voleurs de momie

Tiffany McDaniel

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C'est les vacances ! Charmille et Tolden s'éclatent Charmille et Tolden s'éclatent chez tante Chaudronille, jusqu'à ce qu'un chapeau magique aspire par erreur les bandelettes d'Egypte, la chatte momifiée. Pour rhabiller l'amie de Charmille, la joyeuse troupe s'envole à dos de dragon vers une destination de rêve : Momie City. Mais l'ambiance y est mortelle, car une inquiétante vague de disparitions de momies frappe la ville. Et si Egypte se faisait enlever ? Intrépides, Charmille et Tolden mènent l'enquête. Après avoir affronté le roi des dragons, ce ne sont pas des voleurs de momies qui vont leur faire peur ! Chaudron mythique, géants endormis et chaussettes maudites : le deuxième tome d'une saga bien secouée.

Par Tiffany McDaniel
Chez Gallmeister

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Auteur

Tiffany McDaniel

Editeur

Gallmeister

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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La malédiction des voleurs de momie

Tiffany McDaniel trad. François Happe

Paru le 08/04/2026

480 pages

Gallmeister

15,90 €

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Scannez le code barre 9782351783757
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