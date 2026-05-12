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Le théorème de Pythagore

Damien Mégy, Robin Riblet

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Ce recueil de plus de 200 problèmes, accessibles à partir de la 4e , invite tous les amoureux et amoureuses des mathématiques à explorer le théorème de Pythagore et la géométrie sous un autre angle. La première partie, sans calcul littéral ni équations, comprend les incontournables triangles rectangles, mais aussi des cercles, lunules, pavages, empilements et autres polygones réguliers. La seconde mobilise le calcul littéral, les identités remarquables et la résolution d'équations. Elle mêle algèbre et géométrie au travers d'énigmes plus ardues. Chaque chapitre contient : - des rappels ; - des exercices d'échauffement ; - des problèmes classés par difficulté et accompagnés d'indications ; - des corrigés complets ; - des dizaines de figures ; - des encadrés biographiques et historiques.

Par Damien Mégy, Robin Riblet
Chez Ellipses

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Auteur

Damien Mégy, Robin Riblet

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques (notions fondame

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Le théorème de Pythagore

Damien Mégy, Robin Riblet

Paru le 12/05/2026

250 pages

Ellipses

22,50 €

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Scannez le code barre 9782340115743
9782340115743
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