Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les réparateurs

Florian Dacheux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des réparateurs et réparatrices en résistance ! Des Françaises et des Français qui, par leurs initiatives, leurs combats, leur créativité et leur esprit d'entreprendre, agissent contre toute forme de discrimination, d'exclusion sociale, de maltraitance ou de violence, pour développer l'autonomie, la solidarité, l'invention de pratiques innovantes. A leur échelle (souvent locale), avec très peu de moyens, ils/elles réparent nos dérives, nos blessures comme nos dénis. Esthéticiennes sociales, soutien aux enfants de La Réunion déportés en hexagone, colos inclusives pour jeunes de tous genres, espaces créés par des femmes de cité, psychiatre à l'écoute des ravages du racisme... la liste est longue, découvrez-les ! De l'île de la Réunion à Trappes, Marseille, Saint-Ouen, Joigny, Guéret, Paris ou Avignon, partons à la rencontre de celles et ceux qui impulsent le pouvoir d'agir et restaurent l'estime de soi. Un livre augmenté de nombreux contenus vidéo accessibles en fin de texte par QR code.

Par Florian Dacheux
Chez MultiKulti Média

|

Auteur

Florian Dacheux

Editeur

MultiKulti Média

Genre

Travail social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les réparateurs par Florian Dacheux

Commenter ce livre

 

Les réparateurs

Florian Dacheux

Paru le 12/05/2026

124 pages

MultiKulti Média

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791096770311
9791096770311
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.