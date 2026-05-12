Les réparateurs

Des réparateurs et réparatrices en résistance ! Des Françaises et des Français qui, par leurs initiatives, leurs combats, leur créativité et leur esprit d'entreprendre, agissent contre toute forme de discrimination, d'exclusion sociale, de maltraitance ou de violence, pour développer l'autonomie, la solidarité, l'invention de pratiques innovantes. A leur échelle (souvent locale), avec très peu de moyens, ils/elles réparent nos dérives, nos blessures comme nos dénis. Esthéticiennes sociales, soutien aux enfants de La Réunion déportés en hexagone, colos inclusives pour jeunes de tous genres, espaces créés par des femmes de cité, psychiatre à l'écoute des ravages du racisme... la liste est longue, découvrez-les ! De l'île de la Réunion à Trappes, Marseille, Saint-Ouen, Joigny, Guéret, Paris ou Avignon, partons à la rencontre de celles et ceux qui impulsent le pouvoir d'agir et restaurent l'estime de soi. Un livre augmenté de nombreux contenus vidéo accessibles en fin de texte par QR code.