Le Choc des tyrans

Duel de monstres Avant le fracas des Panzer en 1940, il y a la lente agonie des illusions : les démocraties, engluées dans leurs compromis, ferment les yeux sur la montée des périls. Hitler réarme, Staline purge, et chacun prépare son coup. Les accords de Munich, la guerre d'Espagne, les annexions successives : autant de signaux ignorés. Pire ! Personne n'imagine la " romance " entre les deux dictateurs qui a été, à bien des égards, ignorée ou mise sous le boisseau et se concrétise par le coup de tonnerre du pacte germano-soviétique de 1939. Se souvient-on également que moins de deux mois avant le déclenchement de l'opération Barbarossa, une délégation nazie est présente, en majesté, aux célébrations du 1er mai sur la Place rouge, pour recevoir les honneurs du dictateur soviétique ? Hitler et Staline se haïssent par idéologie, mais se fascinent par leur ambition. Hitler rêve d'un empire aryen purgé du " poison bolchevik ", Staline d'une révolution mondiale écrasant le fascisme. Deux tyrans, deux destins parallèles, un même vertige : celui de l'orgueil démesuré. Car, comme le dit le proverbe : " L'orgueil précède la ruine, la hauteur précède la chute. " Michaël Prazan, fait parler les archives dans un récit en miroir saisissant. En retraçant la montée en puissance des deux régimes totalitaires depuis les années 1930, il explore dans ce premier tome la nature des relations ambiguës entre les deux tyrans à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Gabriel Andrade appuie la démonstration par un travail de reconstitution remarquable tant sur le plan historique que psychologique dans ce thriller politique qui nous révèle les coulisses de l'Histoire.