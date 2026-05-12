Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le mystère de la ville morte 

Rosa guglielmo Forni, Guglielmo Forni Rosa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Apparemment, Le mystère de la ville morte est une dystopie mais, en avançant dans la lecture, ses qualités philosophiques et scientifiques se font jour dans la noirceur du propos. La narration de la crise existentielle du protagoniste sur fond de crise climatique fonde la critique d'un pouvoir absolu prétendument scientifique. Bien connu dans les milieux philosophiques, en particulier rousseauistes, l'historien de la philosophie Guglielmo FORNI ROSA a publié en Italie plusieurs romans et des nouvelles, et des nombreuses traductions (Rousseau, Blondel). Ce roman est sa première oeuvre écrite en français.

Par Rosa guglielmo Forni, Guglielmo Forni Rosa
Chez Mimesis

|

Auteur

Rosa guglielmo Forni, Guglielmo Forni Rosa

Editeur

Mimesis

Genre

Littérature francophone

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mystère de la ville morte  par Rosa guglielmo Forni, Guglielmo Forni Rosa

Commenter ce livre

 

Le mystère de la ville morte 

Rosa guglielmo Forni, Guglielmo Forni Rosa

Paru le 12/05/2026

88 pages

Mimesis

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788869765223
9788869765223
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.