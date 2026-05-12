Matériel pour consolation

Dans la lignée de ses recueils Rien qui se dise et Grammaire blanche, Claudine Gaetzi poursuit son exploration des expériences et des émotions intimes à travers de microrécits qui capturent des fragments de vie, réels ou imaginaires. Ses textes, ancrés dans les gestes ordinaires du quotidien ainsi que dans la rêverie, sont émaillés d'humour et d'une douce fantaisie. Ils dévoilent une démarche réparatrice qui favorise la "circulation des humeurs" et permet de résister à la mélancolie.