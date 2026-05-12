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Matériel pour consolation

Claudine Gaetzi

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Dans la lignée de ses recueils Rien qui se dise et Grammaire blanche, Claudine Gaetzi poursuit son exploration des expériences et des émotions intimes à travers de microrécits qui capturent des fragments de vie, réels ou imaginaires. Ses textes, ancrés dans les gestes ordinaires du quotidien ainsi que dans la rêverie, sont émaillés d'humour et d'une douce fantaisie. Ils dévoilent une démarche réparatrice qui favorise la "circulation des humeurs" et permet de résister à la mélancolie.

Par Claudine Gaetzi
Chez La Veilleuse Editions

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Auteur

Claudine Gaetzi

Editeur

La Veilleuse Editions

Genre

Littérature française

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Matériel pour consolation

Claudine Gaetzi

Paru le 12/05/2026

120 pages

La Veilleuse Editions

16,00 €

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Scannez le code barre 9782889780419
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