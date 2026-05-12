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Tea Time à New Delhi

Jean-Pol Hecq

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A l'été 1959, Ernesto "Che" Guevara vient en visite officielle à New Delhi afin d'établir des relations diplomatiques entre Cuba et les pays non alignés que cherche à fédérer Nehru, leur vendre du sucre et leur acheter des armes pour se défendre contre la menace américaine. A cette époque de vives tensions internationales - Tibet en rébellion contre l'occupation chinoise, Vietnam au bord de la guerre, Inde menacée par le Pakistan et la Chine -, les Etats-Unis et l'URSS s'affrontent silencieusement par l'intermédiaire de leurs services secrets. Che Guevara est un admirateur du Mahatma Gandhi - l'idole de son adolescence - et de Nehru. Mais la rencontre avec ce dernier est décevante. Indira, la fille de Nehru, belle femme de 41 ans, intelligente, instruite, francophone, et Ernesto, âgé de 31 ans, lui aussi instruit et maîtrisant le français, éprouvent une fascination réciproque, au point que la future dirigeante de l'Inde incite le guérillero à rencontrer le philosophe Krishnamurti. On sait qu'Indira et le Che se sont rencontrés au cours de cette visite. Mais qu'ont-ils pu se dire ? Mystère ! Un mystère qui laisse le champ libre à une fiction pétrie d'Histoire et d'aventure, les agents américains tendant aux Cubains piège sur piège tandis que leurs homologues russes et indiens s'efforcent de les protéger.

Par Jean-Pol Hecq
Chez Editions Mode Est-Ouest (MEO)

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Auteur

Jean-Pol Hecq

Editeur

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

Genre

Littérature française

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Tea Time à New Delhi

Jean-Pol Hecq

Paru le 12/05/2026

236 pages

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

21,00 €

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