A travers de courts récits - anecdotes et contes - tirés tantôt du rêve, tantôt de la vie de tous les jours, Montée de sève explore des voies banales, mais constellées de surprises, qui permettent parfois, dans une société qui tend vers le normatif et la polarisation, de renouer avec qui nous sommes, de nous replacer dans la complexité du réel, de gérer l'antagonisme, de forger des relations plus authentiques, d'agir quand c'est possible et d'accueillir le mystère qui est toujours là, qu'on le veuille ou non.