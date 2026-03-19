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#Roman francophone

Montée de sève

Kathleen Broman

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A travers de courts récits - anecdotes et contes - tirés tantôt du rêve, tantôt de la vie de tous les jours, Montée de sève explore des voies banales, mais constellées de surprises, qui permettent parfois, dans une société qui tend vers le normatif et la polarisation, de renouer avec qui nous sommes, de nous replacer dans la complexité du réel, de gérer l'antagonisme, de forger des relations plus authentiques, d'agir quand c'est possible et d'accueillir le mystère qui est toujours là, qu'on le veuille ou non.

Par Kathleen Broman
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Kathleen Broman

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Montée de sève

Kathleen Broman

Paru le 19/03/2026

84 pages

Le Lys Bleu

12,00 €

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Scannez le code barre 9791044029874
9791044029874
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