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#Roman francophone

Princesse Art déco

Thilde Barboni

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Un fil sensible relie ces hommes et ces femmes en quête d'une nouvelle vie. Ils sont interprète, historienne de l'art, journaliste, grand-mère, architecte, assistante sociale, jeune maman, réfugié... Après une enfance bousculée, un parcours chaotique, ils peinent à exprimer leurs émotions et leurs sentiments, mais cachent une lueur au fond du coeur. Soudain, le hasard des rencontres les bouscule. Avec un peu de courage, beaucoup d'obstination, de l'imagination et un brin d'humour, sauront-ils emprunter cette autre voie qui s'offre à eux ? Ce tour de manège où chaque nacelle est un lieu au coeur du "Plat Pays" restitue aux protagonistes les clefs de leur destin.

Par Thilde Barboni
Chez Editions Mode Est-Ouest (MEO)

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Auteur

Thilde Barboni

Editeur

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

Genre

Contes et nouvelles

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Princesse Art déco

Thilde Barboni

Paru le 12/05/2026

132 pages

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

16,00 €

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Scannez le code barre 9782807005792
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