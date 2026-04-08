Comptines au jardin

5 puces (90 secondes) pour découvrir cinq comptines traditionnelles sur le thème du jardin : Vole, vole, papillon, Pomme de reinette et pomme d'api, Y'a une pie dans l'poirier, Mon petit lapin, Coccinelle demoiselle. Ce livre sonore invite les tout-petits à regarder la nature qui les entoure et à chanter à tue-tête, les deux pieds dans l'herbe fraîche ! Les cinq titres sont des productions Didier Jeunesse. Les comptines sont interprétées par Fremo, Natalie Tual et surtout des choeurs d'enfants absolument craquants, qui raviront les bébés et feront fondre leurs parents...