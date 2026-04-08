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#Album jeunesse

Comptines au jardin

Stéphanie Desbenoît

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5 puces (90 secondes) pour découvrir cinq comptines traditionnelles sur le thème du jardin : Vole, vole, papillon, Pomme de reinette et pomme d'api, Y'a une pie dans l'poirier, Mon petit lapin, Coccinelle demoiselle. Ce livre sonore invite les tout-petits à regarder la nature qui les entoure et à chanter à tue-tête, les deux pieds dans l'herbe fraîche ! Les cinq titres sont des productions Didier Jeunesse. Les comptines sont interprétées par Fremo, Natalie Tual et surtout des choeurs d'enfants absolument craquants, qui raviront les bébés et feront fondre leurs parents...

Par Stéphanie Desbenoît
Chez Editions Didier

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Auteur

Stéphanie Desbenoît

Editeur

Editions Didier

Genre

Livres sonores

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Comptines au jardin

Stéphanie Desbenoît

Paru le 08/04/2026

10 pages

Editions Didier

12,50 €

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Scannez le code barre 9782278133291
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