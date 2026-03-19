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#Roman francophone

Pieuvre rose

Yves Couraud

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Un journaliste indépendant, Raoul Molotov, arrive sur une île de l'hémisphère Sud pour écrire un article sur les recherches scientifiques menées par un laboratoire marin. Très vite, il est surpris par l'ambiance qui règne au sein de ce laboratoire, émanation d'une société basée aux Etats-Unis et dénommée CARMINA. Sa rencontre avec un céphalopode bien sympathique va profondément changer sa vision du monde animal et l'amener à envisager la libération d'Octy, la pieuvre rose. Roman d'aventure et de fiction, mais aussi réflexion politique sur les enjeux cachés de certaines sociétés multinationales, et au-delà, sur la condition des animaux qu'on prive de liberté pour les étudier en laboratoire.

Par Yves Couraud
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Yves Couraud

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

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Pieuvre rose

Yves Couraud

Paru le 19/03/2026

140 pages

Les Impliqués

15,00 €

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Scannez le code barre 9791042815592
9791042815592
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