Un journaliste indépendant, Raoul Molotov, arrive sur une île de l'hémisphère Sud pour écrire un article sur les recherches scientifiques menées par un laboratoire marin. Très vite, il est surpris par l'ambiance qui règne au sein de ce laboratoire, émanation d'une société basée aux Etats-Unis et dénommée CARMINA. Sa rencontre avec un céphalopode bien sympathique va profondément changer sa vision du monde animal et l'amener à envisager la libération d'Octy, la pieuvre rose. Roman d'aventure et de fiction, mais aussi réflexion politique sur les enjeux cachés de certaines sociétés multinationales, et au-delà, sur la condition des animaux qu'on prive de liberté pour les étudier en laboratoire.