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Un avenir radieux

Pierre Lemaitre

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"Je viens sauver quelqu'un, se répétait-il, et maintenant qu'il se trouvait à deux heures de Prague, il sentait monter en lui une vive anxiété". Une échappée belle de Paris à Prague, d'un studio de radio à des ruelles hostiles, d'un cachot glacé à une académie de billard, d'une école de bonnes soeurs aux bureaux obscurs de la République. Chacun des Pelletier, à son heure, devra choisir entre son intérêt et son devoir, et pour certains entre la raison du coeur et la raison d'Etat. Un dilemme parfois déchirant, sauf pour le chat Joseph, qui lui a choisi depuis longtemps.

Par Pierre Lemaitre
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Pierre Lemaitre

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Un avenir radieux

Pierre Lemaitre

Paru le 08/04/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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