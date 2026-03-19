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#Roman francophone

Trois femmes

Frédéric Tallieux

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Une trame commune relie secrètement le parcours singulier de trois femmes, étrangères l'une à l'autre, et cependant saisies au carrefour de leurs existences respectives. Marianne, Joyce et Tori, institutrice, accompagnatrice et chanteuse de leur état, se voient dans la nécessité de refonder le socle de leurs origines. Que ce bouleversement interne résulte d'une tragédie (Disparu), d'une réorientation nécessaire du genre (.'accompagnatrice) ou d'une invitation en apparence mineure (Winter), les trois héroïnes doivent abandonner une part essentielle de leurs convictions. Si la lumière finit par se frayer un chemin, dans leurs parcours heurtés, c'est au prix d'une souffrance irrépressible endurée dans la solitude. Marianne, Joyce et Tori rapportent de cette expérience la conscience aiguë d'une vérité qu'elles n'avaient autrefois que partiellement perçue.

Par Frédéric Tallieux
Chez Les Impliqués

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Auteur

Frédéric Tallieux

Editeur

Les Impliqués

Genre

Contes et nouvelles

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Trois femmes

Frédéric Tallieux

Paru le 19/03/2026

256 pages

Les Impliqués

23,50 €

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