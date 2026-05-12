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Nos présences

Cyrille Guilbert

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Nos présences réunit plusieurs parties où l'écrit poétique se charge d'évoquer la chair du monde, la présence du poète au sein d'un milieu naturel qui doit être à nouveau considéré dans son rapport à notre vie concrète et à nos imaginaires. Ce monde visible, immanent, chaque texte de ce recueil le célèbre, retrouvant la jubilation de celui qui est présent à ce monde, et qui emploie la langue pour exalter cette présence. Ainsi le projet rimbaldien tient-il toujours, plus que jamais peut-être, dans une époque où les langages humains se racornissent au service de l'efficacité et de la stéréotypie. L'auteur impose ici, dans ces suites, le plaisir de faire jaillir de la langue elle-même un attachement fondamental à la terre qui nous porte.

Par Cyrille Guilbert
Chez Editions des Compagnons d'humanité

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Auteur

Cyrille Guilbert

Editeur

Editions des Compagnons d'humanité

Genre

Poésie

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Nos présences

Cyrille Guilbert

Paru le 26/05/2026

92 pages

Editions des Compagnons d'humanité

16,00 €

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