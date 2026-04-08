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#Polar

Un écho dans la baie

Luca Ventura

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Le policier capriote Enrico Rizzi avait bien l'intention de profiter de son jour de congé pour récolter les aubergines de son potager quand il est appelé dans la crique de Cala del fico avec sa collègue Antonia Cirillo. Le cadavre d'une femme vient d'y être découvert. Maria Grifo dirigeait le très renommé Conservatoire de Naples, prestigieuse institution qui encourage une compétition acharnée entre les élèves... Le meurtre serait-il lié à des intrigues internes au Conservatorio ? Cette nouvelle affaire va mener les deux enquêteurs dans les recoins les plus secrets de Capri, mais aussi dans le tumulte de Napoli et sur la petite île voisine de Procida. Là, devant le somptueux panorama de la baie de Naples, beaucoup de gens venus chercher repos et guérison risquent d'y trouver la mort.

Par Luca Ventura
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Luca Ventura

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

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Un écho dans la baie

Luca Ventura trad. Dominique Autrand

Paru le 08/04/2026

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

12,90 €

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