Un écho dans la baie

Le policier capriote Enrico Rizzi avait bien l'intention de profiter de son jour de congé pour récolter les aubergines de son potager quand il est appelé dans la crique de Cala del fico avec sa collègue Antonia Cirillo. Le cadavre d'une femme vient d'y être découvert. Maria Grifo dirigeait le très renommé Conservatoire de Naples, prestigieuse institution qui encourage une compétition acharnée entre les élèves... Le meurtre serait-il lié à des intrigues internes au Conservatorio ? Cette nouvelle affaire va mener les deux enquêteurs dans les recoins les plus secrets de Capri, mais aussi dans le tumulte de Napoli et sur la petite île voisine de Procida. Là, devant le somptueux panorama de la baie de Naples, beaucoup de gens venus chercher repos et guérison risquent d'y trouver la mort.