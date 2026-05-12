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White Water

Charles Xelot

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"White Water" est une exploration visuelle et narrative de la route maritime arctique du nord-ouest, route qui relie la Norvège au détroit de Béring en longeant toute la côte russe. Les photographies du livre "White Water" , images des navires et des brise-glaces, capturées dans l'immensité grandiose des paysages arctiques, parlent de l'avancée technologique de l'humanité et des défis qu'elle soulève, elles sont à la fois fascinantes et terrifiantes. Elles rappellent un temps où les marins qui s'aventuraient en Arctique étaient des explorateurs et des aventuriers, affrontant des périls immenses, en contraste saisissant avec la routine presque monotone de la vie maritime moderne. Le récent conflit en Ukraine projette de longues ombres, même ici, l'impact de la guerre transcende les frontières, affectant le moral et le paysage émotionnel de ceux pris dans son sillage. Le livre intègre des livrets plus petits et délicats, conçus comme des carnets de voyage intimes. Ces livrets contiennent des textes narratifs, des anecdotes de l'auteur, offrant un aperçu des expériences et des réflexions vécues lors des voyages. Ils sont complétés par des photographies de souvenirs, des cartes détaillées, et des descriptions des navires, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur et d'authenticité au récit visuel principal. Cette dimension humaine enrichit le récit visuel de "White Water" , rendant le livre non seulement une exploration des paysages arctiques et des enjeux environnementaux, mais aussi un témoignage profond de l'esprit humain face à l'immensité de la nature.

Par Charles Xelot
Chez André Frère

|

Auteur

Charles Xelot

Editeur

André Frère

Genre

Thèmes photo

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White Water

Charles Xelot

Paru le 26/05/2026

144 pages

André Frère

45,00 €

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