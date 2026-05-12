Le narrateur, Claude, découvre la danse de salon à soixante-trois ans. Cela devient une passion que ses proches interrogent, quinze ans plus tard, lors d'un long repas du premier janvier. "Pourquoi la danse ? " Les interrogations ne sont pas dénuées d'ambiguïté, dans la mesure où la partenaire de danse de Claude n'est pas la compagne de sa vie. Le récit "Vieux coeurs en danse" est un exercice de sincérité levant le voile sur une activité qui fait vibrer les coeurs de nos ainés dans de nombreux villages. Il nous rappelle que la danse, cet "art d'aimer", a la vertu d'animer les corps et les âmes, puisqu'il s'agit d'accepter la finitude de son propre corps et de saisir la beauté de l'altérité, la beauté du monde.