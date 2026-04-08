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Cuisiner avec son cycle

Rebecca Attali

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Et si votre alimentation devenait un véritable soutien tout au long de votre cycle menstruel ? A la croisée de la cuisine gourmande et de la santé féminine, cet ouvrage propose une approche à la fois scientifique, accessible et bienveillante pour apprendre à bien s'alimenter selon chaque phase de son cycle. Forte de son expertise, Rebecca Attali a développé une approche de la micronutrition pensée pour les femmes afin de les aider à mieux comprendre le fonctionnement de leur corps, déconstruire les idées reçues et apaiser les fluctuations hormonales, sans culpabilité ni contraintes inutiles. Véritable compagnon du quotidien, ce guide vous accompagne pas à pas vers plus d'énergie, d'équilibre et de sérénité. - Des explications claires et concrètes. - 50 recettes simples, savoureuses et adaptées à chaque phase du mois. - Des outils pratiques : listes de courses, paniers cycliques, aliments à privilégier ou à limiter, liste des micronutriments essentiels... Un livre pour reprendre le pouvoir sur son cycle, en faisant de l'alimentation une alliée... et un plaisir. Rebecca Attali est diplômée d'un master en nutrition et santé ainsi que d'un mastère spécialisé en ingénierie des produits alimentaires. Sur ses comptes Instagram, TikTok et YouTube @spoonofbecca, elle cumule plus de 200 000 abonnés à qui elle partage recettes, conseils et contenus pédagogiques pour aider les femmes à mieux comprendre leur corps et à vivre leur cycle avec plus de sérénité.

Par Rebecca Attali
Chez Albin Michel

|

Auteur

Rebecca Attali

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres régimes

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Cuisiner avec son cycle

Rebecca Attali

Paru le 08/04/2026

192 pages

Albin Michel

21,90 €

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Scannez le code barre 9782226507266
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