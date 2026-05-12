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#Roman francophone

Carnets de route

Fabienne Fillatre

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Laura a 27 ans quand elle décède seule, sans famille, sans amis, dans une petite commune du vignoble nantais. Depuis ses dix-huit ans, elle a passé des années à errer et à survivre, sans répit, au hasard des rues, dans les villes de l'ouest de la France. Sur son chemin, elle a écrit et abandonné des carnets, sortes de journaux intimes spontanés, qui témoignent de ses révoltes, de ses convictions, de sa recherche de vérité. Une vie maudite ? Ou bien un hymne à la liberté sans concessions ? Géraldine, Elise, Charlotte, Tony... Parmi toutes celles et tous ceux qui ont croisé sa route, certains ont peut-être des réponses. Entre l'ode à la liberté et la réalité brute de la rue, "Carnets de route" est une invitation au voyage et à la lucidité, à la fois poétique et réaliste. Née en 1973 à Nantes, Fabienne Fillâtre rêvait d'un métier qui lui permettrait de lire et d'écrire. Elle a obtenu un diplôme de journalisme à l'IUT de Bordeaux, puis a exercé toutes sortes de professions, consacrant son temps libre à sa passion pour les livres. A l'occasion d'une période de chômage, elle a écrit son premier récit, "Carnets de route" . Elle vit actuellement dans une petite maison en Vendée, pas très loin de la côte atlantique.

Par Fabienne Fillatre
Chez Les éditions L'Alchimiste

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Auteur

Fabienne Fillatre

Editeur

Les éditions L'Alchimiste

Genre

Littérature française

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Carnets de route

Fabienne Fillatre

Paru le 12/05/2026

200 pages

Les éditions L'Alchimiste

20,90 €

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Scannez le code barre 9782379664090
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