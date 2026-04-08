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Prévention Santé Environnement CAP Les nouveaux cahiers

Mary Cruçon, Sylvie Crosnier, Emilie Templier

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La collection de référence en PSE. Dans cette nouvelle édition, chaque activité précise les compétences abordées pour mieux préparer les élèves aux évaluations. - Des situations de départ attractives : texte, BD, infographie. Pour chaque chapitre, une seconde situation d'entrée est proposée, souvent en vidéo - Un mémo avec les notions essentielles sous forme de schémas, prolongé par un mémo rédigé et un mémo audio accessibles en ligne - Une méthodologie de résolution de problèmes : analyser la situation, mobiliser des connaissances, proposer des solutions - Une maquette claire et aérée, avec de nombreuses illustrations - 2 exemples de sujets pour s'entraîner au CCF avec des grilles d'évaluation par compétence - Un escape game pour réviser en équipe et de façon ludique Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : mémos audio et rédigés, vidéos, QCM interactifs, tutoriels, situations d'ouverture additionnelles, grilles d'évaluation par compétence

Par Mary Cruçon, Sylvie Crosnier, Emilie Templier
Chez Foucher

|

Auteur

Mary Cruçon, Sylvie Crosnier, Emilie Templier

Editeur

Foucher

Genre

Travaux professionnels (Bac pr

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Prévention Santé Environnement CAP Les nouveaux cahiers

Mary Cruçon, Sylvie Crosnier, Emilie Templier

Paru le 22/04/2026

224 pages

Foucher

16,90 €

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