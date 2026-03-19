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Mathilde a disparu

Leno SOLVEIG

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Où est passée Mathilde ? Ses parents donnent l'alerte : la jeune femme de 27 ans ne donne plus de nouvelles. Croyant d'abord à une simple fugue, le policier chargé de l'enquête découvre sa voiture avec un siège ensanglanté. Au fil des témoignages, on découvre une disparue aux prises avec des difficultés dont personne ne semblait prendre la mesure : entre un contexte professionnel toxique et un ex-compagnon manipulateur, en passant par un mystérieux admirateur, quelle place restait-il à Mathilde ? Et finalement, qui la connaissait vraiment ? La course contre la montre est lancée... " Disparaître, c'est parfois le seul moyen pour que les gens s'intéressent vraiment à vous. "

Par Leno SOLVEIG
Chez Michel Lafon Poche

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Auteur

Leno SOLVEIG

Editeur

Michel Lafon Poche

Genre

Romans policiers

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Mathilde a disparu

Leno SOLVEIG

Paru le 19/03/2026

480 pages

Michel Lafon Poche

8,20 €

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