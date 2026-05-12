Remonter la rivière est un voyage introspectif le long des cours d'eau de l'Ardèche et de la Drôme, aux côtés de mes enfants et de ma compagne. Ce livre s'est construit autour de deux influences croisées : une plongée dans les lieux où vivent mes souvenirs d'enfance et un présent vibrant avec celles et ceux que j'aime, sur ces mêmes rives. Remonter, c'est aller à contre-courant, rejoindre la source. C'est aussi une expérience sensorielle : le frottement de l'eau et des rochers sur la peau, le frôlement des poissons - la moitié du corps immergé dans une substance que l'on ne maîtrise pas totalement. Dans ce projet, je me dévoile. Je suis un homme, un père, un compagnon amoureux. Et ces photographies sont des fragments de l'amour, pris entre force et fragilité, entre certitudes et doutes. Sébastien Erôme Nous voilà sur des rives souvenirs, où le photographe lyonnais Sébastien Erôme a découvert la liberté pour la première fois. C'est ici que tout a pris forme : les lignes de son double récit, les images qui, des années plus tard, deviendront un livre. C'est ici que l'intime rencontre l'universel. Que cache l'eau trouble ? Quelle est cette forme nageant à mes côtés ? La lumière est si belle. Comment leur dire que je les aime tant ? Un peu d'appréhension, un peu de doute, et toujours, le bonheur intense d'explorer. Comprendre les complexités des relations, comprendre les points de tension. Dans les rivières comme dans la vie, Sébastien Erôme navigue au rythme de son intuition. Et c'est en brassant l'ombre qu'il parvient à saisir ce que tant d'autres ne regardent plus : des mèches entremêlées témoignant de l'amour d'une famille recomposée, un corps épuisé reprenant vie au contact d'une roche chaude, ou encore un regard abyssal invitant la photographie. Le tout immortalise l'étrangeté dans la banalité, le sublime dans l'existentiel. Pour être libre, faut-il encore pouvoir lâcher prise et s'autoriser quelques rêveries. "Là où les enfants jouent, un mystère est enfoui" [1], affirmait le philosophe Walter Benjamin. Remonter les rivières, c'est un récit de famille, en même temps qu'un voyage introspectif au coeur des lieux et des sensations oubliés. Symbole ultime de la liberté, la rivière est aussi un apprentissage. Quand on se lance dans l'aventure, on se cabosse, inévitablement. On soulève des choses et on se découvre aussi... Anaïs Viand