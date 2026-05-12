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Matérialités, circulations et images de la Méditerranée antique

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Au plus près : une archéologie Placées sous les signes de la matérialité, de la circulation et de l'image, les études rassemblées dans cet ouvrage explorent les multiples dimensions de l'Antiquité et de ses résonances. Des vestiges architecturaux aux représentations figurées, en passant par les dynamiques culturelles, sociales et mémorielles, elles dessinent une trame riche et nuancée du monde antique. Chaque contribution entre en dialogue, à sa manière, avec les champs d'expertise et les questionnements qui ont façonné la pensée et l'activité d'Anne-Marie Guimier-Sorbets - une archéologie rigoureuse et sensible, ancrée dans le concret, nourrie par l'objet, le lieu et l'image.

Chez H Diffusion

|

Editeur

H Diffusion

Genre

Archéologie

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Matérialités, circulations et images de la Méditerranée antique

Paru le 23/04/2026

384 pages

H Diffusion

50,00 €

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Scannez le code barre 9782363451996
9782363451996
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